Бывший клуб КХЛ «Слован» ищет инвестора — участие в чемпионате Словакии под угрозой

Хоккейный клуб «Слован» может стать банкротом и потерять профессиональный статус, сообщает Sport.sk.

«Мы не скрываем, что ищем партнёра, который возьмёт на себя часть затрат на функционированию клуба», — сообщил директор по маркетингу клуба Милан Вайда.

Напомним, ранее сообщалось, что братиславскому клубу необходимо погасить долги перед 60 своими бывшими игроками и тренерами, сумма долга составила около € 3 млн. В отношении «Слована» могли начать уголовное преследование, поскольку руководство клуба не стало вовремя начинать процедуру банкротства.

В июне «Слован» объявил о решении покинуть Континентальную хоккейную лигу. В сезоне-2018/19 «Слован» стал худшей командой регулярного чемпионата в Западной конференции, сумев отметиться только 33 очками в 62 встречах.