Мельничук: я уверен в своём выборе, «Сан-Хосе» мне нравится с детства

Голкипер Алексей Мельничук прокомментировал подписание контракта с клубом Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс».
«Я выбирал из нескольких команд, и условия были примерно везде одинаковые. Но я выбрал «Шаркс», потому что считаю, мне будет лучше развиваться в этом клубе. Тут много факторов, и я их взвешивал.
Вообще, мне «Сан-Хосе» ещё в детстве нравился. Помню, была передача на российском телевидении, в которой каждый день показывали нарезку лучших моментов НХЛ. Вспоминаю акулу на льду, а из неё в дыму выскакивали игроки. Хотя, конечно, я выбирал команду не по этому принципу.
Я уверен в своём выборе. Чувствую в себе силы и хочу расти в мастерстве. Очень жду тот день, когда я смогу прилететь в Сан-Хосе и начать подготовку к сезону. И спасибо СКА за всё, что для меня сделали, начиная от школы, потом МХЛ, ВХЛ, КХЛ. Санкт-Петербург — мой родной город и я всегда буду прилетать домой с большой радостью. Так что не прощаемся!» – приводит слова Мельничука пресс-служба НХЛ.
- 4 мая 2020
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