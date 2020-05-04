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Мельничук: было бы интересно познакомиться с Овечкиным

Мельничук: было бы интересно познакомиться с Овечкиным
Хоккей / НХЛ 0

Новичок «Сан-Хосе Шаркс» Алексей Мельничук рассказал, с кем из знаменитых хоккеистов сходил бы на ужин.

«Точно — с Мартином Бродо. Он два десятилетия выступал за «Нью-Джерси», выиграл три Кубка Стэнли. Был очень неординарным голкипером.

Набоков — с ним ещё поужинаем. Ужин с Хабибулиным уже был… Вторым назову Рона Хэкстолла. Был демоническим вратарём в «Филадельфии»! Даже в рекламе обыгрывалось, как он соперников выносил клюшкой, словно дубинкой.

Третий — Александр Овечкин. Мы с ним никогда не пересекались. А было бы интересно познакомиться!» — приводит слова Мельничука «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне 21-летний Мельничук в составе петербургского СКА принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых одержал восемь побед при коэффициенте надёжности 1,68 и проценте отражённых бросков 93,0.

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