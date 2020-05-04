Мельничук: конкуренция в СКА держит в форме, не позволяет расслабиться

Голкипер Алексей Мельничук поделился мнением о конкуренции в питерском СКА. Ранее 21-летний вратарь подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс».

«Плюс в том, что ты понимаешь: один-два неудачных матча, и тебе на смену готовы прийти ещё пять человек. Это держит тебя в форме, не позволяет расслабиться. Хорошо, когда есть конкуренция. Минус в том, что каким бы хорошим и крутым вратарём ты ни был, если не играешь достаточное количество матчей, то затухаешь. Играя больше, ты можешь выйти на уровень выше. А с помощью только тренировок это сделать нельзя. Плохо, что много вратарей не играют достаточно в хоккей. Вообще если посмотреть на наших голкиперов в СКА и вышке, они с большим спокойствием играли бы на уровне КХЛ как первый или второй номер», — приводит слова Мельничука «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне 21-летний Мельничук в составе петербургского СКА принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых одержал восемь побед при коэффициенте надёжности 1,68 и проценте отражённых бросков 93,0.