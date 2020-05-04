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Самсонов: в «Вашингтоне» нет острой необходимости быстро учить английский язык

Самсонов: в «Вашингтоне» нет острой необходимости быстро учить английский язык
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов рассказал о плюсах и минусах в выступлении в одной из самых русскоговорящих команд НХЛ.

«Если глобально мыслить, то это один большой плюс. Мы много друг с другом общаемся, хорошо дружим. Всегда есть к кому подойти по любому вопросу, в том числе — бытовому. В поездках постоянно впятером держимся вместе. Минус есть — это язык. Нет такой острой необходимости быстро учить английский… Но он никуда не денется — рано или поздно выучу. В конце концов можно и с репетиторами дома заниматься. А когда столько русских ребят в одной команде, это дорого строит. Нечасто подобное встретишь.

Дружу ли с кем-то не из россиян? Со всеми. У нас отличные отношения, сплочённая команда. Нет разницы, с кем пойти попить кофе. Комфортно с любым. Тем более многие ребята по-русски говорят: Бекстрём, Карлсон… Они много слов знают», — приводит слова Самсонова «Советский спорт».

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