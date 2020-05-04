Сидни Кросби пожертвовал 100 тыс. обедов нуждающимся семьям

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби принял участие в благотворительной акции. 32-летний хоккеист пожертвовал 100 тыс. обедов в продовольственный банк Питтсбурга, где бесплатно могут получить еду нуждающиеся семьи.

«Я видел, как жители Питтсбурга объединяются, чтобы помочь друг другу, и я хотел стать частью этого. Продовольственный банк и его сотрудники проделали потрясающую работу, предоставив еду стольким людям, я горд сотрудничать с ними в это непростое время», – приводит слова Кросби пресс-служба клуба.

апомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.