Сидни Кросби пожертвовал 100 тыс. обедов нуждающимся семьям

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби принял участие в благотворительной акции. 32-летний хоккеист пожертвовал 100 тыс. обедов в продовольственный банк Питтсбурга, где бесплатно могут получить еду нуждающиеся семьи.
«Я видел, как жители Питтсбурга объединяются, чтобы помочь друг другу, и я хотел стать частью этого. Продовольственный банк и его сотрудники проделали потрясающую работу, предоставив еду стольким людям, я горд сотрудничать с ними в это непростое время», – приводит слова Кросби пресс-служба клуба.
апомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
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