«Эдмонтон» и «Ванкувер» готовы принять матчи в случае возобновления сезона НХЛ
В Национальной хоккейной лиге продолжают обсуждение возможных форматов розыгрыша Кубка Стэнли. На данный момент сезон в НХЛ из-за эпидемии коронавируса приостановлен на неопределённый срок.
Как сообщает TSN, «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс» подали заявки на проведение матчей в случае, если сезон НХЛ будет возобновлён. Отмечается, что заявки на проведение матчей подали 11-14 клубов.
Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн подтвердил информацию о том, что сезон может возобновиться в июле на четырёх аренах без зрителей с тремя матчами в день.
На момент остановки регулярного чемпионата в Западной конференции лидирует действующий обладатель Кубка Стэнли — «Сент-Луис Блюз», в Восточной конференции — «Бостон Брюинз».
Матчи НХЛ, НБА и MLS могут пройти на территории огромного курорта в Лас-Вегасе
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