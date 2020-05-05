Экс-голкипер «Торпедо» Андерс Линдбек стал игроком «Йокерита»

«Йокерит» в официальном «твиттере» объявил о заключении контракта с голкипером Андерсом Линдбеком. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».
31-летний Линдбек в прошедшем регулярном чемпионате провёл за «Торпедо» 36 матчей и одержал 17 побед, из которых две — на ноль. В среднем шведский страж ворот отражал 92,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,39. В плей-офф Линдбек провёл один матч.
«Мы давно следили за кандидатурой Линдбека. Несмотря на свои габариты, он хорошо перемещается в воротах. В минувшем чемпионате Андерс здорово себя проявил. Мы рады заключению контракта», — заявил владелец «Йокерита» Яри Курри.
Шведский голкипер стал первым новичком «Йокерита» в межсезонье. Ожидается, что в ближайшее время финский клуб объявит о заключении контракта с ещё одним экс-хоккеистом «Торпедо» — форвардом Джорданом Шрёдером.
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