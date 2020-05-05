«Салават» ищет варианты для обмена форвардов Солодухина и Жаркова
«Салават Юлаев» намерен обменять форвардов Вячеслава Солодухина и Владимира Жаркова, сообщает «Спорт Бизнес Online». Сроки контрактов хоккеистов рассчитаны до 30 мая 2021 года.
В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 32-летний Жарков провёл 59 матчей и набрал 13 (4+9) очков при показателе полезности "+14" (третий результат в команде среди нападающих). В плей-офф на его счету 4 (2+2) очка в шести матчах при полезности "+3".
31-летний Солодухин набрал 2 (1+1) очка в 38 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф провёл три матча, не отметившись результативными действиями и заработав полезность "-1". В среднем за матч проводил на льду чуть больше 11 минут в регулярке и чуть меньше 10 минут в плей-офф.
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