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«Матч ТВ» утром 9 мая покажет повтор хоккейного финала ОИ-2018 между Россией и Германией

«Матч ТВ» утром 9 мая покажет повтор хоккейного финала ОИ-2018 между Россией и Германией
Хоккей / Олимпиада 2022 0

Телеканал «Матч ТВ» покажет повтор финального матча хоккейного турнира Олимпиады-2018 в Пхёнчхане между сборными России и Германии.

Начало трансляции запланировано на 06:30 мск, перед обращением президента России Владимира Путина по случаю Дня Победы.

Российская команда дважды вела по ходу матча благодаря точным броскам Вячеслава Войнова и Никиты Гусева, однако сборной Германии неизменно удавалось отыгрываться. В составе подопечных Марко Штурма отличились Феликс Шюц и Доминик Кагун. Шайбы Гусева и Кагуна разделили 10 секунд. За три минуты до окончания третьего периода Йонас Мюллер вывел сборную Германии вперёд, но Никита Гусев сумел оформить дубль за 56 секунд до конца периода и перевести игру в дополнительное время. Победу России принёс гол Кирилла Капризова, который сумел реализовать большинство в овертайме.

Хоккеисты сборной России победили Германию в финале Олимпийских игр
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