Савин: наш концепт ориентирован на лучшие мировые образцы и адаптирован под Челябинск

Директор «Трактора» Иван Савин рассказал о новой стратегии челябинского клуба.
«Когда мы начали работу в «Тракторе», было принято решение о разработке стратегии. Цели клуба — стабильные лидирующие позиции и борьба за высокие места. Для этого были проработаны все стратегии компетентной рабочей группой. Изменена структура управления клубом. Сейчас она более эффективна и с чётким распределением зон. Плюс — важна прозрачность расходования средств.
Мы теперь не зависим от тренера, который раньше был первоисточником концепции игры. Постоянная смена наставников приводила к изменению модели всех команд системы. Сейчас будет не так. Наш концепт ориентирован на лучшие мировые образцы и адаптирован под Челябинск. Под это будет адаптировано и комплектование первой команды, команд системы и школы клуба», — приводятся слова Савина в телеграм-канале «Челябинский хоккей».
- 5 мая 2020
-
12:05
-
11:40
-
11:33
-
11:24
-
11:14
-
11:10
-
10:45
-
10:25
-
10:05
-
09:49
-
09:25
-
09:06
-
09:03
-
08:50
-
07:00
-
06:35
-
01:04
-
00:40
-
00:31
-
00:13
- 4 мая 2020
-
23:37
-
23:12
-
22:51
-
22:28
-
22:19
-
21:47
-
21:37
-
20:58
-
20:50
-
20:22
-
19:50
-
19:15
-
18:47
-
18:24
-
18:01