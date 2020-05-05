Савин: наш концепт ориентирован на лучшие мировые образцы и адаптирован под Челябинск

Директор «Трактора» Иван Савин рассказал о новой стратегии челябинского клуба.

«Когда мы начали работу в «Тракторе», было принято решение о разработке стратегии. Цели клуба — стабильные лидирующие позиции и борьба за высокие места. Для этого были проработаны все стратегии компетентной рабочей группой. Изменена структура управления клубом. Сейчас она более эффективна и с чётким распределением зон. Плюс — важна прозрачность расходования средств.



Мы теперь не зависим от тренера, который раньше был первоисточником концепции игры. Постоянная смена наставников приводила к изменению модели всех команд системы. Сейчас будет не так. Наш концепт ориентирован на лучшие мировые образцы и адаптирован под Челябинск. Под это будет адаптировано и комплектование первой команды, команд системы и школы клуба», — приводятся слова Савина в телеграм-канале «Челябинский хоккей».