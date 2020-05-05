Директор «Трактора» — о селекции: усиление необходимо, это архиважно

Директор «Трактора» Иван Савин ответил на вопрос о селекции челябинского клуба.

«Совет организации будет высшим коллегиальным органом, где будут решаться все ключевые вопросы. Это одно из основных изменений оргструктуры. Важнейшие решения будут коллегиальными.

Финансирование школы и дальше будет увеличено. Она будет вписана в стратегию. Изменения назрели касаемо её функционирования. Это касается прежде всего падения результатов. Надеюсь, что сейчас руководство школы принимает все усилия, чтобы изменить ситуацию.

Селекция? Бэйлен, Гика и Седлак — лидеры. Усиление необходимо, это архиважно. Ведём активную работу с потенциальными кандидатами. Нужно немного времени. Селекционная работа будет вестись вместе с тренерским штабом.

Зарплатный бюджет? 900 миллионов — это потолок. Задача коммерческого блока — увеличивать доход. Насколько они справятся, настолько бюджет будет близок к потолку. Сейчас первая задача — наладить эффективность бюджета, где будет заложено всё: от трансферов до спонсорских отношений», — приводятся слова Савина в телеграм-канале «Челябинский хоккей».