Директор «Трактора» — о селекции: усиление необходимо, это архиважно

Директор «Трактора» Иван Савин ответил на вопрос о селекции челябинского клуба.
«Совет организации будет высшим коллегиальным органом, где будут решаться все ключевые вопросы. Это одно из основных изменений оргструктуры. Важнейшие решения будут коллегиальными.
Финансирование школы и дальше будет увеличено. Она будет вписана в стратегию. Изменения назрели касаемо её функционирования. Это касается прежде всего падения результатов. Надеюсь, что сейчас руководство школы принимает все усилия, чтобы изменить ситуацию.
Селекция? Бэйлен, Гика и Седлак — лидеры. Усиление необходимо, это архиважно. Ведём активную работу с потенциальными кандидатами. Нужно немного времени. Селекционная работа будет вестись вместе с тренерским штабом.
Зарплатный бюджет? 900 миллионов — это потолок. Задача коммерческого блока — увеличивать доход. Насколько они справятся, настолько бюджет будет близок к потолку. Сейчас первая задача — наладить эффективность бюджета, где будет заложено всё: от трансферов до спонсорских отношений», — приводятся слова Савина в телеграм-канале «Челябинский хоккей».
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