Кудашов: стараюсь дозированно следить за новостями, берегу мозг от информационного спама

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов рассказал о жизни в режиме самоизоляции.

«Если бы это был отпуск, все было бы намного легче. Ведь сейчас бы была самая горячая пора, решающие матчи сезона, подготовка к чемпионату мира. Этого не хватает. Но сейчас провожу время с семьей, чему очень рад.

Стараюсь дозированно следить за новостями, берегу мозг от информационного спама. Но стараюсь быть в курсе событий. Время сейчас непростое, но все вместе сообща мы можем его пережить. Отдельно хочу поблагодарить наших врачей, которые трудятся в режиме военного времени. Всем остальным нашим гражданам хочу пожелать терпения и здоровья. Помогайте пожилым людям, берегите себя и близких. Непросто сидеть в четырех стенах, но пока этого требует ситуация.

Время с семьей – это то, чего так не хватает многим, счастливые моменты нашей жизни. Я получаю удовольствие от каждого дня. Работа тренера предполагает занятость 24 часа в сутки, поэтому на семью обычно времени почти не остается, хотя семья для меня по-прежнему на первом месте», — цитирует Кудашова пресс-служба КХЛ.