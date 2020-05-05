Лундквист — о завершении карьеры: ничто не длится вечно, я нахожусь в раздумьях

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист прокомментировал будущее в команде, где он долгое время был стартовым вратарём, но в сезоне-2019/2020 проиграл конкуренцию двум российским голкиперам — Александру Георгиеву и Игорю Шестёркину.
«Ничто не длится вечно. У меня есть мечта и цель, но нужно учитывать реальность и приспосабливаться к ней. Этим летом мы посмотрим, что будет происходить. Я всегда видел себя играющим за «Рейнджерс» очень долго. У меня была определённая роль в команде на протяжении почти 15 лет. Я точно знал условия. Теперь же они резко изменились, поэтому я нахожусь в раздумьях. Много мыслей лезут в голову, всё это длилось на протяжении многих месяцев, морально становится трудно. Теперь, когда я дома, то есть возможность собрать все мысли воедино. После этого, возможно, я начну думать о будушем», — сказал Лундквист в интервью шведскому телешоу Luuk&Hallberg.
У 38-летнего Лундквиста остаётся ещё один год действующего контракта. В сезоне-2019/2020 швед был стартовым голкипером лишь в 26 из 70 матчей.
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