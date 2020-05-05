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«Трактор» расторг и заключил новый контракт с голкипером Федотовым

«Трактор» расторг и заключил новый контракт с голкипером Федотовым
Хоккей / КХЛ 0

«Трактор» расторг и заключил новый контракт с голкипером Иваном Федотовым, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на два сезона.

В минувшем сезоне 23-летний Федотов принял участие в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Российский голкипер одержал 10 побед при проценте отражённых бросков 93,1 и коэффициенте надёжности 2,10. При этом трижды Фёдотов оставил ворота в неприкосновенности, отыграв на ноль.

За карьеру в КХЛ в активе Ивана 12 побед в 37 матчах, в среднем за встречу он пропускал 2,18 шайбы и отражал 92,9% бросков.

Ранее челябинский клуб заключил двухлетний контракт с чешским голкипером Романом Виллом и сообщил об уходе из команды Станислава Галимова.

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