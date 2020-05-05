Состав «Автомобилиста» пополнил нападающий Павел Куликов
Состав «Автомобилиста» пополнил нападающий Павел Куликов, сообщается на официальном сайте уральского клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».
Куликов выступал за «Нефтехимик» на протяжении всей карьеры, впервые сыграв за «волков» в 2011 году. В составе молодёжной сборной России в 2012 году Павел стал серебряным призёром чемпионата мира.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Куликов принял участие в 62 матчах, записав на свой счёт 19 (6+13) очков при показателе полезности "+7" и 16 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 16 минут 31 секунду за матч. В четырёх встречах Кубка Гагарина на счету Куликова один гол и одна результативная передача при показателе полезности "-2" и двух минутах штрафа.
Форвард «Нефтехимика» Куликов перейдёт в «Автомобилист»
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