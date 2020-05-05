Состав «Автомобилиста» пополнил нападающий Павел Куликов, сообщается на официальном сайте уральского клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Куликов выступал за «Нефтехимик» на протяжении всей карьеры, впервые сыграв за «волков» в 2011 году. В составе молодёжной сборной России в 2012 году Павел стал серебряным призёром чемпионата мира.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Куликов принял участие в 62 матчах, записав на свой счёт 19 (6+13) очков при показателе полезности "+7" и 16 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 16 минут 31 секунду за матч. В четырёх встречах Кубка Гагарина на счету Куликова один гол и одна результативная передача при показателе полезности "-2" и двух минутах штрафа.