Форвард Мадс Эллер продолжит карьеру в «Сарыарке», его старший брат играет за «Вашингтон»

Датский форвард Мадс Эллер перешёл в «Сарыарку», сообщает пресс-служба карагандинского клуба Высшей хоккейной лиги.

В минувшем сезоне 24-летний хоккеист выступал на родине за «Рёдовре Майти Буллз». В 45 матчах регулярного чемпионата Дании набрал 22 (10+12) очка. Ранее Мадс также защищал цвета таких клубов, как «Гентофте Старз», «Виндзор Спитфайрз», «Адирондак Тандер» и «Эдмонтон Ойл Кингз».

Его старший брат Ларс Эллер играет в Национальной хоккейной лиге за «Вашингтон Кэпиталз» и является обладателем Кубка Стэнли 2018 года в составе «столичного» клуба. В финале чемпионского плей-офф с «Вегас Голден Найтс» Ларс стал автором победного гола. Отец братьев Олаф Эллер возглавляет молодёжную сборную Дании.