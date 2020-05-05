Второй бомбардир минского «Динамо» в сезоне Андрей Костицын покинул белорусский клуб

Минское «Динамо» в официальном «твиттере» клуба объявило об уходе из команды Андрея Костицына.

В минувшем сезоне в активе 35-летнего Костицына 17 заброшенных шайб и 17 результативных передач в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "-17". Опытный форвард стал вторым бомбардиром белорусской команды в регулярке.

Костицын провёл в составе «Динамо» два сезона – 2018/2019 и 2019/2020. Он сыграл за «зубров» 110 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал 31 результативную передачу.

За карьеру в КХЛ Андрей также защищал цвета «Трактора», «Сочи», «Торпедо» и «Куньлунь Ред Стар». В общей сложности на счету хоккеиста 416 матчей, в которых он набрал 248 (112+136) очков при полезности "-7".