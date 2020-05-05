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«Трактор» заключил контракт с голкипером Суднициным, он стал третьим вратарём в системе

«Трактор» заключил контракт с голкипером Суднициным, он стал третьим вратарём в системе
Хоккей / КХЛ 0

«Трактор» заключил двусторонний контракт на один год с голкипером Александром Суднициным, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне 32-летний вратарь играл за «Авангард». В омском клубе Судницин провёл всего девять матчей, в которых одержал две победы при проценте отражённых бросков 92,7 и коэффициенте надёжности 2,21. 14 ноября 2019 года Александр получил тяжёлую травму в матче с «Северсталью» и выбыл из строя до конца сезона.

Ранее челябинский клуб заключил двухлетний контракт с чешским голкипером Романом Виллом и сообщил об уходе из команды Станислава Галимова. В свою очередь сегодня, 5 мая, «Трактор» расторг и заключил новый контракт с голкипером Иваном Федотовым.

Также сообщалось, что ещё один голкипер «Трактора» Владислав Сухачёв в ближайшее время будет обменян в «Салават Юлаев» на Станислава Гареева.

«Трактор» расторг и заключил новый контракт с голкипером Федотовым
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