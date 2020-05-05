Шарыченков: ЦСКА — самый титулованный клуб в нашем хоккее. Приятно стать частью коллектива

Голкипер ЦСКА Александр Шарыченков прокомментировал переход в московский клуб после сезона в «Нефтехимике».
«ЦСКА — самый титулованный клуб в нашем хоккее, с богатейшей историей. Очень приятно стать частью этого коллектива! Со многими ребятами пересекался в олимпийской сборной. С некоторыми играл в одном клубе. Например с Мэтом Робинсоном в московском «Динамо». С Иржи Секачем в «Ак Барсе».
С Сергеем Ивановичем Наумовым знаком заочно. Видел его игру и знаю его как надёжного голкипера. И если посмотреть на воспитанников Сергея Ивановича, то видно невооружённым взглядом, что они прогрессируют.
Болельщикам желаю получить удовольствие от игры. А мы будем делать всё от нас зависящее, чтобы как можно чаще побеждать и дойти до заветной цели!», — цитирует Шарыченкова пресс-служба московского клуба.
- 5 мая 2020
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