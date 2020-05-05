«Локомотив» и рижское «Динамо» провели обратный обмен с участием Слепца и прав на Троттера

«Локомотив» и рижское «Динамо» совершили обмен, по которому в Ярославль отправился нападающий Кирилл Слепец, а рижане получили права на Брока Троттера, информирует пресс-служба «Локомотива».

В минувшем сезоне 21-летний Слепец принял участие в 33 матчах регулярного чемпионата КХЛ в составе «Динамо», отметившись четырьмя заброшенными шайбами и тремя голевыми передачами при показателе полезности «-2». В среднем за матч российский форвард проводил на льду чуть меньше 13 минут.

33-летний Троттер выступал в «Динамо» в сезонах-2010/2011 и 2014/2015. В настоящее время канадский нападающий является игроком «Зволена».

Примечательно, что 13 ноября 2019 года Слепец пополнил состав рижского «Динамо», а ярославцы получили права на того же Троттера.