«Магнитка» подтвердила расторжение контракта с защитником Матушкиным

Магнитогорский «Металлург» и защитник Максим Матушкин расторгли контракт, сообщается на официальном сайте уральского клуба. Соглашение прекращено по обоюдному соглашению сторон. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В минувшем сезоне 30-летний защитник принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал 10 результативных передач при показателе полезности "-1". В плей-офф защитник провёл два матча, не отметившись результативными действиями.



Ранее магнитогорский «Металлург» на официальном сайте клуба объявил об изменениях в составе. В общей сложности уральский клуб расстался с 10 хоккеистами.



Команду покинули защитники Никита Пивцакин и Дмитрий Зайцев; нападающие Роман Любимов, Евгений Тимкин, Андрей Локтионов, Илья Авраменко, а также нападающие-легионеры Брэндон Козун, Эрик О`Делл и Томаш Филиппи.