«Магнитка» подтвердила расторжение контракта с защитником Матушкиным

Магнитогорский «Металлург» и защитник Максим Матушкин расторгли контракт, сообщается на официальном сайте уральского клуба. Соглашение прекращено по обоюдному соглашению сторон. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».
В минувшем сезоне 30-летний защитник принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал 10 результативных передач при показателе полезности "-1". В плей-офф защитник провёл два матча, не отметившись результативными действиями.
Ранее магнитогорский «Металлург» на официальном сайте клуба объявил об изменениях в составе. В общей сложности уральский клуб расстался с 10 хоккеистами.
Команду покинули защитники Никита Пивцакин и Дмитрий Зайцев; нападающие Роман Любимов, Евгений Тимкин, Андрей Локтионов, Илья Авраменко, а также нападающие-легионеры Брэндон Козун, Эрик О`Делл и Томаш Филиппи.
- 5 мая 2020
-
17:26
-
17:20
-
16:48
-
16:34
-
16:29
-
16:20
-
16:12
-
15:46
-
15:31
-
15:14
-
15:05
-
15:01
-
14:55
-
14:30
-
14:15
-
13:48
-
13:21
-
13:06
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
12:05
-
11:40
-
11:33
-
11:24
-
11:14
-
11:10
-
10:45
-
10:25
-
10:05
-
09:49
-
09:25
-
09:06
-
09:03
-
08:50