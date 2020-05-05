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Кудашов: Зуб — продукт системы СКА. Он прибавил в выборе позиции и технике броска

Кудашов: Зуб — продукт системы СКА. Он прибавил в выборе позиции и технике броска
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов поделился мнением об игре защитника Артёма Зуба, который недавно подписал контракт с клубом НХЛ «Оттава Сенаторз».

«Удивил ли тот факт, что Зуб стал четвёртым снайпером СКА в регулярном чемпионате? Нет. Артём вырос в мастерстве. Прибавил и в технике броска, и в выборе позиции, да и за столько лет в СКА и сборной стал лидером. Как и многие игроки, которые в СКА доросли до уровня национальной сборной – он продукт системы клуба, планомерного развития. Среднее игровое время Артёма в СКА неуклонно росло из сезона в сезон и с 14 минут дошло до 20. При 6 лишних минутах на площадке ты не только можешь обороняться, но и бросать по воротам, принимать участие в атакующих действиях. При этом наша система игры позволяет защитникам регулярно ходить вперед. Не стоит забывать, что и сама игра любого современного защитника высокого уровня уже давно стала такой», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

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