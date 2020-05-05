Генменеджер «Флориды»: Денисенко — крайне талантливый форвард, его ждёт яркое будущее

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал подписание трёхлетного контракта новичка с российским нападающим Григорием Денисенко.



«Григорий — интересный, динамичный и крайне талантливый молодой форвард, игравший большие роли на международном уровне и выступавший капитаном российской команды на молодёжном чемпионате мира. Мы уверены, что его ждет яркое будущее с „пантерами“ на протяжении многих лет», — приводит слова функицонера официальный сайт клуба.



В прошедшем сезоне 19-летний форвард принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги за «Локомотив», в которых забросил шесть шайб и сделал шесть результативных передач при показателе полезности "+1" и 33 минутах штрафного времени. В шести матчах плей-офф забросил одну шайбу.

Григорий Денисенко подписал контракт с «Флоридой»