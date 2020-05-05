Ласьков: нижняя планка для «Металлурга» на следующий сезон — финал конференции

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков поделился мнением о комплектовании команды.
«Пока мы комплектуем команду под основную задачу. А если не ставить себе такую основную задачу, как победа в Кубке Гагарина, то грош цена такому менеджеру. Цели всегда должны быть максимальными. Конечно, надо учитывать, что команда обновляется очень серьёзно. Нижняя планка сезона – финал конференции, и под это строятся контракты с игроками, прописывается командная премия, которая и даст дополнительную мотивацию. Никаких «левых» бонусов из тех, которые были раньше – нет. Всё завязано на команду и командный результат.
Оценку мы давать будем весной следующего года. Сейчас идёт подборка каждой тройки нападения, каждого защитника к защитнику, возможностей одного игрока к другому. Процесс скрупулёзный. Наша цель – чтобы команда заиграла, была способна решать серьёзные задачи, в том числе за счёт того, что у игроков есть серьёзные амбиции и желание побеждать. Кто-то хочет играть в НХЛ? Покажи мастерство здесь. Кто-то хочет более серьёзный контракт? Покажи за «Металлург» лучшее, на что ты способен. В общем, команда будет боевая», — цитирует Ласькова официальный сайт «Металлурга».
- 5 мая 2020
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