Ласьков: нижняя планка для «Металлурга» на следующий сезон — финал конференции

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков поделился мнением о комплектовании команды.



«Пока мы комплектуем команду под основную задачу. А если не ставить себе такую основную задачу, как победа в Кубке Гагарина, то грош цена такому менеджеру. Цели всегда должны быть максимальными. Конечно, надо учитывать, что команда обновляется очень серьёзно. Нижняя планка сезона – финал конференции, и под это строятся контракты с игроками, прописывается командная премия, которая и даст дополнительную мотивацию. Никаких «левых» бонусов из тех, которые были раньше – нет. Всё завязано на команду и командный результат.

Оценку мы давать будем весной следующего года. Сейчас идёт подборка каждой тройки нападения, каждого защитника к защитнику, возможностей одного игрока к другому. Процесс скрупулёзный. Наша цель – чтобы команда заиграла, была способна решать серьёзные задачи, в том числе за счёт того, что у игроков есть серьёзные амбиции и желание побеждать. Кто-то хочет играть в НХЛ? Покажи мастерство здесь. Кто-то хочет более серьёзный контракт? Покажи за «Металлург» лучшее, на что ты способен. В общем, команда будет боевая», — цитирует Ласькова официальный сайт «Металлурга».