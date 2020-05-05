А. Костицын: был не против остаться в минском «Динамо», но иногда нужны такие решения
Нападающий Андрей Костицын прокомментировал свой уход из минского «Динамо». Клуб испытывает финансовые проблемы и отказался от сотрудничества с форвардом.
«Динамо» навсегда останется для меня родным клубом. Я был не против остаться в Минске, но в профессиональном хоккее иногда надо принимать такие решения.
Вашу любовь и поддержку чувствовал оба сезона, спасибо вам за нее! Поддерживайте команду так же горячо в следующем сезоне – и у «Динамо» всё будет хорошо. Огромное вам спасибо. Я ещё вернусь», — цитирует игрока пресс-служба «Динамо».
Костицын провёл в составе «Динамо» два сезона – 2018/2019 и 2019/2020. Он сыграл за «зубров» 110 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал 31 результативную передачу.
Басков — о Костицыне: «Динамо» не может брать на себя гарантии по контрактам игроков
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