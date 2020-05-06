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Четыре самых ярких матча сборной России в истории чемпионатов мира 6 мая

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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Четыре самых ярких матча сборной России в истории чемпионатов мира 6 мая
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был пройти с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 6 мая.

2007 год. Россия — Швейцария — 6:3 (2-й тур группового турнира)

ЧМ-2007. Группа E. 2-й тур
06 мая 2007, воскресенье. 16:15 МСК
Россия
Окончен
6 : 3
Швейцария
1:0 Зиновьев (Зарипов) – 00:34' (5x5)   2:0 Ковальчук (Марков) – 13:50' (5x5)   3:0 Зарипов (Прошкин, Счастливый) – 29:44' (5x5)   3:1 Штрайт (Лемм) – 38:58' (5x4)   4:1 Марков (Малкин, Ковальчук) – 42:00' (5x5)   4:2 Ди Пьетро (Штрайт, Райхерт) – 42:26' (5x5)   5:2 Фролов (Марков) – 45:45' (5x4)   6:2 Счастливый (Харитонов) – 49:37' (5x5)   6:3 Райхерт (Ди Пьетро) – 51:30' (5x5)

Российская команда в результативном стиле переиграла соперника, автором победного гола стал недавно завершивший карьеру Андрей Марков.

2009 год. Россия — Беларусь — 4:3 (четвертьфинал)

ЧМ-2009. 1/4 финала
06 мая 2009, среда. 18:15 МСК
Россия
Окончен
4 : 3
Беларусь
0:1 Кольцов (Грабовский, Антоненко) – 22:39' (5x4)   1:1 Прошкин (Ковальчук, Терещенко) – 25:18' (5x5)   1:2 Антоненко (Грабовский, Калюжный) – 33:52' (5x5)   2:2 Атюшов (А. Радулов, Сапрыкин) – 36:39' (5x5)   3:2 Фролов (А. Радулов) – 37:02' (5x5)   3:3 Салей (Антоненко, Грабовский) – 39:22' (5x3)   4:3 Ковальчук (Морозов) – 47:22' (5x5)

Россияне с большим трудом сломили сопротивление белорусов, решающую шайбу забросил Илья Ковальчук.

2015 год. Россия — Дания — 5:2 (4-й тур группового турнира)

ЧМ-2015. Группа B. 4-й тур
06 мая 2015, среда. 17:15 МСК
Россия
Окончен
5 : 2
Дания
1:0 Панарин (Дадонов, Шипачёв) – 10:53' (5x4)   2:0 Мозякин (Малкин) – 13:17' (5x5)   2:1 Грин (Спеллинг, Лауридсен) – 29:35' (5x5)   3:1 Дадонов (Медведев, Чудинов) – 38:45' (5x4)   3:2 Спеллинг – 49:36' (5x4)   4:2 Мозякин (Кулёмин, Малкин) – 57:03' (5x5)   5:2 Тарасенко (Антипин, Плотников) – 57:51' (5x5)

Россияне забросили сопернику пять шайб, дубль сделал Сергей Мозякин.

2018 год. Австрия — Россия — 0:7 (2-й тур группового турнира)

ЧМ-2018. Группа A
06 мая 2018, воскресенье. 13:15 МСК
Австрия
Окончен
0 : 7
Россия
0:1 Григоренко – 09:34' (5x5)   0:2 Анисимов (Бучневич) – 11:42' (5x5)   0:3 Барабанов (Михеев, Яковлев) – 13:19' (5x5)   0:4 Григоренко (Анисимов) – 23:52' (5x5)   0:5 Капризов (Дацюк, Дадонов) – 29:07' (5x5)   0:6 Мамин (Капризов) – 37:58' (5x5)   0:7 Михеев – 53:55' (5x5)

Сборная России разгромила Австрию, два гола забил Михаил Григоренко.

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