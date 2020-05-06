Четыре самых ярких матча сборной России в истории чемпионатов мира 6 мая

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был пройти с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 6 мая.



2007 год. Россия — Швейцария — 6:3 (2-й тур группового турнира)

Российская команда в результативном стиле переиграла соперника, автором победного гола стал недавно завершивший карьеру Андрей Марков.



2009 год. Россия — Беларусь — 4:3 (четвертьфинал)

Россияне с большим трудом сломили сопротивление белорусов, решающую шайбу забросил Илья Ковальчук.



2015 год. Россия — Дания — 5:2 (4-й тур группового турнира)

Россияне забросили сопернику пять шайб, дубль сделал Сергей Мозякин.



2018 год. Австрия — Россия — 0:7 (2-й тур группового турнира)

Сборная России разгромила Австрию, два гола забил Михаил Григоренко.