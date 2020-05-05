Сергачёв показал улов во время рыбалки с гидроцикла

Игроки Национальной хоккейной лиги продолжают коротать паузу в регулярном чемпионате. Напомним, сезон НХЛ приостановлен из-за коронавируса. По некоторым источникам, руководство лиги планирует возобновить регулярный чемпионат 1 июля.



Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв показал, как ловит рыбу, сидя на гидроцикле.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.



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