Сергачёв показал улов во время рыбалки с гидроцикла
Игроки Национальной хоккейной лиги продолжают коротать паузу в регулярном чемпионате. Напомним, сезон НХЛ приостановлен из-за коронавируса. По некоторым источникам, руководство лиги планирует возобновить регулярный чемпионат 1 июля.
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв показал, как ловит рыбу, сидя на гидроцикле.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.
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