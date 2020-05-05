Канадский журналист: Анттила не умеет играть в хоккей. Ни одного полезного действия
Канадский журналист Скотт Уилер жёстко высказался по поводу игры нападающего «Йокерита» Марко Анттилы, ставшего одним из главных героев победного для Финляндии ЧМ-2019.
«Наблюдение за Анттилой — это опыт. Он не умеет играть. Парню 34 года, а он не умеет кататься на коньках и проводит игру, шлёпая шайбой по льду. И тем не менее год назад он выиграл с Финляндией золото чемпионата мира и продолжает выступать в КХЛ.
Я посмотрел шесть полных матчей «Йокерита» и не увидел никаких полезных действий Анттилы. Ни одного завершённого прохода — ничего. Ни одно его касание не помогло сохранить контроль над шайбой. Он просто был там и горбился над клюшкой», — написал Уилер в «Твиттере».
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Анттила: мастерства мне не хватает, но я усердно работаю и знаю свою роль
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