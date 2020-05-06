Хартикайнен: Лямся не будет что-то кардинально менять, но игра станет более системной

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен поделился мнением о назначении Томи Лямся на пост главного тренера клуба.



«Я ни с кем из руководства не разговаривал, так что удивился перестановкам в тренерском штабе. Теперь мы будем играть под руководством Лямся, он уже три года работает в Уфе, знает игроков. Рад, что перемены не глобальные и нам не придётся начинать всё с чистого листа, это хорошо.



При Лямся игра в регулярном сезоне станет более системной, думаю, это будет главным изменением. Не думаю, что он будет что-то кардинально менять, он ведь видел, как здорово мы выступали в плей-офф, и знает, как хорошо мы можем играть. Будут изменения, но небольшие.



Не думаю, что в атаке что-то сильно изменится. Просто проработаем детали, которые помогут в игре всей команды, например, при игре у своих ворот, чтобы голкиперу не пришлось отбивать так много бросков.



Цулыгин работал с игроками, Лямся больше отвечал за тактику. Цулыгин тренировал, но давал много свободы игрокам, особенно более опытным. Это было правильно, ведь в плей-офф мы каждый раз очень хорошо играли, выходили на новый уровень», — сказал Хартикайнен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.