Степанов: в Хабаровске меня помнят по игре за «Амур». Там было классно

Нападающий минского «Динамо» Андрей Степанов поделился воспоминаниями об игре за «Амур».



«Это был мой первый сезон в КХЛ. «Амур» дал мне толчок. Там классно меня приняли, начиная от массажистов и заканчивая болельщиками. Мы тогда вышли в плей-офф, сошлись все звёзды. Легионеры были хорошие: Петружалек, Врана. Классный коллектив, тёплые воспоминания. Ходят всякие разговоры про перелёты и часовые пояса, но я ничего такого не почувствовал. Меня там помнят хорошо.



Когда приезжали с «Динамо» в Хабаровск, там мне всегда давали приз как лучшему игроку матча. Говорил в шутку ребятам: можете уже не стараться, лучший игрок матча уже определён.



Йортикка — жёсткий финский парень. Он многим не нравился в силу его строгости, честности, откровенности. А мне он понравился. Он в меня сразу поверил. Мне и доставалось от него жутко, никто мне не дул в одно место. Всё было жёстко, честно и по делу. Сейчас он работает на финском ТВ. Когда приезжали к «Йокериту», встречался с ним, тёплые воспоминания», — рассказал Степанов в эфире «Инстаграма».