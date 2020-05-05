«Монреаль» запустил проект по приготовлению еды для нуждающихся

Клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» совместно с кулинарной школой запустил проект по приготовлению еды для нуждающихся, информирует TSN.



Всего организаторы рассчитывают раздать 1,6 млн порций еды нуждающимся жителям Квебека во время пандемии коронавируса. К следующей неделе в местные банки будет доставлено 50 тысяч блюд продовольствия, а еще 50 тысяч — к концу месяца.



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.