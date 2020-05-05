Шестёркин — об аварии: врагу такого не пожелаю. Возможно, водитель был под чем-то

Голкипер клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин поделился воспоминаниями об автомобильной аварии, в которую он попал вместе со своим партнёром по команде Павлом Бучневичем.



«После этого момента я реально понял, что всё может случиться в одну секунду. Даже врагу этого не пожелаю. Мы просто ехали по прямой, была двухполосная дорога, по бокам ещё припаркованные машины. Человек ехал навстречу и резко под нас нырнул. Я не знаю, что он хотел сделать — развернуться, припарковаться. Непонятный манёвр. Или он был под чем-то и не видел нас. Но он даже поворотник не включил. Просто поехал на нас — и всё. Я резко вывернул руль, и по касательной мы попали под вторую машину.



Когда вышел из машины, у меня был шок. Спросил у Бучи, как он себя чувствует. Мне было важно от него что-то услышать. Он вышел из машины молча. Я на ступеньки просто присел. Не понимал, что происходит. Люди подбежали. Спрашивали, как мы себя чувствуем. Хорошо, что в этом районе попалось несколько русскоговорящих. В один момент приехали скорые, пожарные, полицейские. Начали задавать вопросы, что произошло. Там уже Буча разговаривал, потому что у меня английский не очень хороший.



Сейчас анализирую ситуацию. Нам очень сильно помогли ремни безопасности. Подушки безопасности сработали, и это нас спасло», — цитирует вратаря «Матч ТВ».

Бучневич — об аварии в США: моя машина просто в хлам, но финансовых потерь не будет