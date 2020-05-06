«Каролина» продемонстрировала ход строительства нового тренировочного центра

Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» продемонстрировал, на каком этапе строительства находится новый тренировочный центр клуба, который планируется открыть уже летом. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

«Центр соревнований Уэйка в Моррисвилле» — именно такое название имеет строящееся спортивное сооружение. Ещё в декабре не было ничего, кроме кирпичного каркаса, оголённых стальных балок и грязи. 5 месяцев спустя интерьер площадью 115 000 квадратных футов обретает форму, а на горизонте появляется лёд, недавно были установлены напольные трубопроводы и доски для катка.



Рядом расположенное пространство будет включать в себя раздевалки, помещение с оборудованием, кабинеты тренеров, медицинские и спортивные тренировочные зоны и игроков, а также гостиную с полностью оборудованной кухней и большим количеством естественного света. На противоположной стороне объекта будет находиться резервный каток. В общей сложности объект может похвастаться вместимостью около 2000 человек с целью проведения хоккейных соревнований, государственных и муниципальных уровней.

Видео доступно в «твиттере» «Каролины».

«Строительство движется вперёд. К счастью, у нас не было никаких неудач. Мы всё ещё у цели. Мы говорили об этом с организацией НХЛ в течение 20 лет и у нас должно получиться то, чем мы сможем гордиться», — цитирует президента и генерального директора «Каролины» Дона Уоделла официальный сайт клуба.