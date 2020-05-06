Старшинов: трудно поверить, что «Спартак» станет чемпионом в ближайшее время
Двукратный олимпийский чемпион, почётный президент московского «Спартака» Вячеслав Старшинов поделился мнением о перспективах команды в новом сезоне КХЛ.
«Конечно, по мере сил и возможностей слежу за „Спартаком“, переживаю. Такова спортивная жизнь, да и жизнь вообще. Бывают и взлёты, и падения. Поверить в то, что „Спартак“ в ближайшее время станет чемпионом, очень трудно, но хотелось бы. Я оптимист в душе. Думаю, что в нашей хоккейной спартаковской жизни ещё будут светлые дни», — цитирует Старшинова ТАСС.
В минувшем сезоне команда Олега Знарка заняла пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф красно-белые проиграли московскому «Динамо» со счётом 2-4.
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