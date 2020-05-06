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Глухов: всё согласовал по телефону, а потом согласился с контрактом в профиле

Глухов: всё согласовал по телефону, а потом согласился с контрактом в профиле
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов рассказал, как в условиях самоизоляции продлил контракт с клубом на один год.

«Сейчас такое время, когда многие вопросы решаются в электронном виде. У каждого хоккеиста есть свой профиль на сайте КХЛ, когда заходишь туда, появляется окошко с предложением. Ты просто подтверждаешь или нет. Поэтому я никуда не ездил, всё согласовал по телефону, а потом согласился с контрактом в профиле. Обычно же ты просто встречаешься с руководством и подписываешь контракт. Возможно, из-за этих нововведений у Зарипова и были задержки с подписанием, у него тяжеловато с техникой.

Я продлил контракт на год, он станет для меня седьмым в Казани. Конечно, есть желание играть здесь до конца карьеры, у любого игрока есть такое желание. Такой клуб, такие условия. Я не рассматривал никаких вариантов, пока «Ак Барс» не сделал предложение. У меня нет желания уезжать, нравится команда, болельщики. В России мало у кого есть такая база. Поэтому нужно выходить и работать», — приводит слова Глухова «Татар-информ».

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