Бурмистров: рад вернуться в Казань, «Ак Барс» будет одним из фаворитов нового сезона

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров прокомментировал заключение контракта с казанским клубом.
«Очень рад вернуться домой: в Казань, в «Ак Барс». Хоккей, который команда показывала в прошлом сезоне под руководством Дмитрия Квартальнова, мне симпатичен – высокие скорости, много борьбы и владения шайбой. Хочу приносить пользу родной команде в каждом матче и добиться с ней максимальных целей: думаю, что «Ак Барс» будет одним из фаворитов нового сезона», — цитирует Бурмистрова пресс-служба казанского клуба.
Бурмистров – воспитанник казанского клуба. В 2018 году он стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса». После этого Александр стал первым воспитанником казанской команды, который перешёл в «Салават»: в ноябре 2018 года его обменяли в Уфу на защитника Александра Ляхова, а также нападающих Вячеслава Основина и Савелия Кувардина.
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