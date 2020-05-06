Нападающий Да Коста заключил контракт с «Ак Барсом» на один сезон
Французский нападающий Стефан Да Коста подписал контракт с «Ак Барсом», сообщается в официальном аккаунте представляющего интересы игрока агентства Winners в «Инстаграме». Ранее об этом сообщал «Чемпионат». Соглашение рассчитано на один сезон.
В минувшем сезоне 30-летний Да Коста в регулярке провёл за «Локомотив» 58 матчей, в которых забросил 14 шайб и сделал 21 результативную передачу. В шести матчах плей-офф на счету француза 5 (3+2) баллов.
Ранее в КХЛ француз играл за ЦСКА и «Автомобилист». В общей сложности на счету форварда 215 очков (101+114) в 263 матчах в лиге. Француз также является участником трёх Матчей звёзд КХЛ (2016, 2019 и 2020) и неоднократным участником чемпионатов мира в составе сборной Франции.
Форварды Азеведу и Да Коста подпишут однолетние контракты с «Ак Барсом»
Читайте также
- 6 мая 2020
-
13:57
-
13:35
-
13:05
-
13:05
-
13:00
-
12:54
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
11:47
-
11:29
-
11:10
-
10:45
-
10:38
-
10:30
-
10:05
-
09:50
-
09:35
-
09:11
-
09:04
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
05:05
-
04:42
-
04:28
-
02:45
-
00:49
-
00:40
- 5 мая 2020
-
23:58
-
23:22
-
22:55
-
22:05
-
21:54
-
21:35
Партнерский контент