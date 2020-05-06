Нападающий Да Коста заключил контракт с «Ак Барсом» на один сезон

Французский нападающий Стефан Да Коста подписал контракт с «Ак Барсом», сообщается в официальном аккаунте представляющего интересы игрока агентства Winners в «Инстаграме». Ранее об этом сообщал «Чемпионат». Соглашение рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне 30-летний Да Коста в регулярке провёл за «Локомотив» 58 матчей, в которых забросил 14 шайб и сделал 21 результативную передачу. В шести матчах плей-офф на счету француза 5 (3+2) баллов.

Ранее в КХЛ француз играл за ЦСКА и «Автомобилист». В общей сложности на счету форварда 215 очков (101+114) в 263 матчах в лиге. Француз также является участником трёх Матчей звёзд КХЛ (2016, 2019 и 2020) и неоднократным участником чемпионатов мира в составе сборной Франции.