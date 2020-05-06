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ЦСКА и «Салават» предложили отменить налог за превышение потолка зарплат в прошлом сезоне

ЦСКА и «Салават» предложили отменить налог за прев
ЦСКА и «Салават» предложили отменить налог за превышение потолка зарплат в прошлом сезоне
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА и «Салават» предложили отменить налог за превышение потолка зарплат в прошлом сезоне, сообщает издание РБК со ссылкой на источники в клубах и собеседника, близкого к совету директоров лиги.

В прошлом сезоне потолок зарплат в КХЛ равнялся 800 млн руб. За превышение клубы должны заплатить 30% от суммы превышения. Вопрос об отмене налога будет вынесен на совет директоров КХЛ.

Средства за превышение верхнего предела потолка зарплат поступают в стабилизационный фонд КХЛ. В правовом регламенте лиги сказано, что эти деньги могут расходоваться по решению совета директоров на поддержку клубов, испытывающих финансовые затруднения в ходе сезона, а также на целевые программы.

В следующем сезоне потолок зарплат в КХЛ составит 900 млн рублей без возможности превышения. Президент ЦСКА Игорь Есмантович инициировал поднятие верхней планки до 1,3 млрд рублей, но совет директоров организации проголосовал против этого предложения.

КХЛ подтвердила, что повысить потолок зарплат предложил ЦСКА
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