ЦСКА и «Салават» предложили отменить налог за превышение потолка зарплат в прошлом сезоне

ЦСКА и «Салават» предложили отменить налог за превышение потолка зарплат в прошлом сезоне, сообщает издание РБК со ссылкой на источники в клубах и собеседника, близкого к совету директоров лиги.

В прошлом сезоне потолок зарплат в КХЛ равнялся 800 млн руб. За превышение клубы должны заплатить 30% от суммы превышения. Вопрос об отмене налога будет вынесен на совет директоров КХЛ.

Средства за превышение верхнего предела потолка зарплат поступают в стабилизационный фонд КХЛ. В правовом регламенте лиги сказано, что эти деньги могут расходоваться по решению совета директоров на поддержку клубов, испытывающих финансовые затруднения в ходе сезона, а также на целевые программы.

В следующем сезоне потолок зарплат в КХЛ составит 900 млн рублей без возможности превышения. Президент ЦСКА Игорь Есмантович инициировал поднятие верхней планки до 1,3 млрд рублей, но совет директоров организации проголосовал против этого предложения.