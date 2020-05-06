«Трактор» обменял голкипера Сухачёва в «Салават» на защитника Гареева

«Трактор» совершил обмен с «Салаватом Юлаевым», сообщается в официальном телеграм-канале челябинского клуба. В Уфу перебирается голкипер Владислав Сухачёв, а в Челябинск — защитник Станислав Гареев.

25-летний Гареев в минувшем сезоне сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 19 матчей, в которых забил один гол и заработал нейтральный показатель полезности. В плей-офф российский защитник участия не принимал.

21-летний Сухачёв в прошлой регулярке провёл пять матчей, в которых один раз сыграл на ноль при 91,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,45.

«Очень рад переходу, новым возможностям, хочу проявить себя в новой команде. Пришло время что-то поменять, и я думаю, что это отличный шанс», — цитирует Гареева пресс-служба челябинского клуба.