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Лучший игрок «Нефтехимика» по показателю полезности в регулярке Сергеев перешёл в «Динамо»

Лучший игрок «Нефтехимика» по показателю полезности в регулярке Сергеев перешёл в «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» заключило контракт с российским защитником Андреем Сергеевым, сообщается на официальном сайте бело-голубых. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано на два сезона.

В минувшем сезоне 29-летний защитник выступал за «Нефтехимик». Сергеев принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ, отметившись двумя заброшенными шайбами и 12 результативными передачами. В регулярке Андрей стал лучшим игроком в команде по показателю полезности «+17», опередив на два пункта Павла Падакина.

Высшим достижением в карьере Сергеева остаётся победа на молодёжном чемпионате мира 2011 года в составе сборной России. В составе юниорской сборной воспитанник «Нефтехимика» стал финалистом чемпионата мира 2009 года.

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