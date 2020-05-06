Лучший игрок «Нефтехимика» по показателю полезности в регулярке Сергеев перешёл в «Динамо»
Московское «Динамо» заключило контракт с российским защитником Андреем Сергеевым, сообщается на официальном сайте бело-голубых. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано на два сезона.
В минувшем сезоне 29-летний защитник выступал за «Нефтехимик». Сергеев принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ, отметившись двумя заброшенными шайбами и 12 результативными передачами. В регулярке Андрей стал лучшим игроком в команде по показателю полезности «+17», опередив на два пункта Павла Падакина.
Высшим достижением в карьере Сергеева остаётся победа на молодёжном чемпионате мира 2011 года в составе сборной России. В составе юниорской сборной воспитанник «Нефтехимика» стал финалистом чемпионата мира 2009 года.
«Нефтехимик» вернул Сергеева, с которым расторг контракт в апреле
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