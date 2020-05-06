Кожевников: Скабелка проиграл Польше и не решил задачу — и совмещение перестало нравиться

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова главного тренера «Локомотива» Андрея Скабелки, ранее работавшего в «Барысе» и сборной Казахстана о совмещении постов в клубе и сборной.
«Вообще, в совмещении постов тренера сборной плюсов много, а минусов вообще нет. Тренер постоянно в работе, а значит, и в хорошей тренерской форме — чувство управления игрой у него всегда на нужном уровне. Он постоянно участвует в тренировочном процессе, ищет новые упражнения для игроков, которые в данный момент в сборной, тактические ходы, смотрит динамику развития хоккеистов.
Да, в клубе у него довольно много работы и нет возможности охватить своим взором всех кандидатов. Но сейчас есть скаутская и аналитическая службы, которые собирают для тренерского штаба всю необходимую информацию по кандидатам. У тренера всегда есть все данные абсолютно по всем игрокам. У нас в этом плане очень хорошо налажена сама система работы.
Что касается советов Андрея Скабелки, как лучше, то думаю, в Федерации хоккея России сами разберутся. После того как Скабелка со своей командой проиграл полякам и не смог решить задачу, совмещение перестало нравиться, а когда он выводил сборную Казахстана в элиту, никаких проблем в этом не было», — сказал Кожевников «Чемпионату».
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