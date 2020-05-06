Знарок — самый любимый тренер у игроков КХЛ, Крикунов вошёл в топ-5

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте организации опубликовала результаты опроса игроков лиги.

Под руководством какого действующего тренера хотелось бы играть?

Безоговорочным победителем этого голосования стал главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок за него проголосовало более 20% хоккеистов. В пятёрку любимых тренеров также попали Игорь Никитин, Дэвид Немировски, Александр Андриевский и Владимир Крикунов, за каждого из них пришлось около 5% голосов.

Против какого хоккеиста сложнее всего играть?

В этом голосовании также сразу определился явный лидер – Кирилл Капризов из московского ЦСКА. За него проголосовало более 12% хоккеистов. Второе место занял финский нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен (5%), за ним следуют Вадим Шипачёв (4,5%), Линус Умарк и Дмитрий Яшкин (4%).