«Нефтехимик» заключил однолетний контракт с Андреем Костицыным

«Нефтехимик» заключил однолетний контракт с белорусскими форвардом Андреем Костицыным, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне в активе 35-летнего Костицына 17 заброшенных шайб и 17 результативных передач в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "-17". Опытный форвард стал вторым бомбардиром белорусской команды в регулярке.



Костицын провёл в составе «Динамо» два сезона – 2018/2019 и 2019/2020. Он сыграл за «зубров» 110 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал 31 результативную передачу.



За карьеру в КХЛ Андрей также защищал цвета «Трактора», «Сочи», «Торпедо» и «Куньлунь Ред Стар». В общей сложности на счету хоккеиста 416 матчей, в которых он набрал 248 (112+136) очков при полезности "-7".