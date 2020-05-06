Источник: Марченко будет получать в «Локомотиве» 75 млн рублей за сезон
Защитник Алексей Марченко будет получать в ярославском «Локомотиве» 75 млн рублей за сезон, информирует телеграм-канал «Хоккей без зрителей». Хоккеист подписал с «железнодорожниками» двухлетний контракт.
28-летний защитник является воспитанником школы «Спартака», но всю профессиональную карьеру в России провёл в составе ЦСКА. В 2019-м Марченко вместе с «армейцами» стал обладателем Кубка Гагарина. Также Алексей имеет опыт игры в НХЛ.
В период с 2013 по 2017 год хоккеист выступал за «Детройт Ред Уингз» и «Торонто Мэйпл Лифс» и фарм-клубы этих команд в АХЛ. В составе сборной России Марченко выиграл Олимпийские игры в Пхёнчхане и бронзовые награды чемпионата мира—2016. В том же 2016 году Алексей выступал на Кубке мира.
Марченко: похоже, выхожу на рынок свободных агентов. ЦСКА скован потолком зарплат
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