Ласьков – о переговорах с Мозякиным: у нас не горит, мы продолжаем держать паузу

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о переговорах с защитником Евгением Бирюковым и нападающим Сергеем Мозякиным.
«Мы предлагали Евгению Бирюкову работу в клубе тренером по индивидуальной работе с защитниками в первой команде. Но он сказал, что ещё хочет поиграть в КХЛ, его сторона занимается его трудоустройством.
По Мозякину всё тихо, у нас не горит, мы продолжаем держать паузу. Его агент мне не звонил, мы остаёмся на той же позиции», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
В минувшем сезоне Мозякин набрал 41 (15+26) очко в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф российский форвард сыграл пять матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.
- 6 мая 2020
-
18:35
-
18:11
-
18:00
-
17:54
-
17:31
-
17:25
-
17:14
-
16:42
-
16:30
-
16:05
-
15:33
-
15:25
-
15:20
-
15:15
-
15:09
-
15:00
-
14:41
-
14:39
-
14:36
-
14:28
-
14:15
-
14:10
-
13:57
-
13:35
-
13:05
-
13:05
-
13:00
-
12:54
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
11:47
-
11:29
-
11:10
-
10:45