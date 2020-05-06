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Ласьков – о переговорах с Мозякиным: у нас не горит, мы продолжаем держать паузу

Ласьков – о переговорах с Мозякиным: у нас не горит, мы продолжаем держать паузу
Хоккей / КХЛ 0

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о переговорах с защитником Евгением Бирюковым и нападающим Сергеем Мозякиным.

«Мы предлагали Евгению Бирюкову работу в клубе тренером по индивидуальной работе с защитниками в первой команде. Но он сказал, что ещё хочет поиграть в КХЛ, его сторона занимается его трудоустройством.

По Мозякину всё тихо, у нас не горит, мы продолжаем держать паузу. Его агент мне не звонил, мы остаёмся на той же позиции», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В минувшем сезоне Мозякин набрал 41 (15+26) очко в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф российский форвард сыграл пять матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

Источник: «Магнитка» на 10 млн рублей уменьшила предложение Мозякину
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