Двукратный чемпион мира Линдберг перейдёт в московское «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий швейцарского «Цуга» Оскар Линдберг продолжит карьеру в московском «Динамо».



В регулярном чемпионате Швейцарии сезона-2019/2020 28-летний форвард принял участие в 46 матчах, записав на свой счёт 30 (14+16) баллов при показателе полезности "+5" и 91 минуте штрафного времени. В восьми встречах Лиги чемпионов Линдберг забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач при показателе полезности "+6".



Ранее на протяжении пяти сезонов форвард выступал в Национальной хоккейной лиге, где защищал цвета «Нью-Йорк Рейнджерс», «Вегас Голден Найтс» и «Оттавы Сенаторз».



В составе сборной Швеции Линдберг стал двукратным чемпионом мира.



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