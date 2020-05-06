Христич: Овечкину в сентябре будет 35 лет, в таком возрасте тяжело соперничать с молодёжью

Известный в прошлом хоккеист Дмитрий Христич поделился мнением о шансах нападающего Александра Овечкина превзойти снайперский рекорд легендарного Уэйна Гретцки.
«Уэйна не зря прозвали Великим. Это хоккеист, блестяще читавший игру и в мгновения принимавший правильные решения. От партнёров требовалось только одно — открываться, не думая, поймёт он тебя или нет. Если ты делаешь своё дело, то пас от Гретцки обязательно тебя найдёт. Никогда не забуду его передачи, после которых шайба как-то по-особенному ложилась на клюшку.
Догонит ли Овечкин Гретцки? Мне импонирует силовая манера игры Александра, обладающего хорошим броском и лёгким скольжением. Но Овечкину в сентябре исполнится 35 лет, а в таком возрасте на равных соперничать с молодёжью в НХЛ трудновато. Если он будет поддерживать надлежащую спортивную форму ещё несколько лет подряд, то рекорд Гретцки может быть превзойдён», — цитирует Христича «Команда России».
- 6 мая 2020
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