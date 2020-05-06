Каспарайтис: у меня жена — феминистка. Она ничего не делает, только рожает

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился подробностями своей семейной жизни.
«Когда дома с детьми, свободного времени не бывает. Пытаюсь заниматься спортом, развлекать детей. Некоторые ещё учатся удалённо в школе. Сильно ничего не изменилось, всё как всегда. Во Флориде легче проходить изоляцию, чем в другом штате, потому что у нас тут океан.
У меня жена — феминистка, она вообще ничего не делает, только рожает (смеётся — Прим. «Чемпионата»). Я с детьми занимаюсь, готовлю детям. Я веган. Мясо, плов — такое уже давно не ем. Мою кухню легко готовить: салаты, вещи, не связанные с животными.
Ем много углеводов, не ем ни молочные продукты, ни сыр, ни рыбу, ни яйца. У меня растительная диета, я уже похудел на 30 кг с самого тяжёлого своего веса. Плюс много бегаю, это тоже помогает сжигать жир. Мне это очень нравится, я чувствую себя обалденно. Даже мысли появляются, может, поехать в КХЛ?» — сказал Каспарайтис в беседе с Павлом Панышевым в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».
- 6 мая 2020
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