Финал хоккейной олимпийской квалификации ОИ-2022 перенесён на 2021 год

Финальный квалификационный хоккейный турнир за право участвовать в ОИ-2022 из-за пандемии коронавируса перенесён на август 2021 года, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея.



Соревнования в трёх группах должны были пройти в августе 2020 года. Решение о переносе квалификации было принято в среду советом ИИХФ в ходе телефонной конференции.



В финале олимпийской квалификации 12 команд разделены на три группы, путёвку на турнир получат только победители групп. В группе D сыграют сборные Словакии, Белоруссии, Австрии и Польши, в группе E — команды Латвии, Франции, Италии и Венгрии, в группе F — Норвегии, Дании, Южной Кореи и Словении.



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